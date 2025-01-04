MHP lideri Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı | Video
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Ferdi Tayfur'un cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
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