Arabeskin Ferdi babası'na veda... Bakan Ersoy: "Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef" | Video

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı.