Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur için önce AKM'de veda töreni ardından ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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