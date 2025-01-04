Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, duygularını SABAH'a anlattı: "Ferdi Tayfur ikiz kardeşim kadar yakınımdı" | Video
Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenleri yasa boğan Ferdi Tayfur bugün'Un yakın arkadaşı Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, duygularını SABAH'a anlattı.
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