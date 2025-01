Ferdi Tayfur'a veda! Orhan Gencebay: "O benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi, birbirimizi çok seviyorduk" | Video

Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenleri yasa boğan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Tayfur'un hayranları yağmurlu havaya aldırış etmeden AKM'nin önünde toplandı. Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de düzenleniyor. Orhan Gencebay, sahneye çıkıp Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü. "Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı... Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için... O benim sevgili kardeşim... Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım... Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun..." açıklamasında bulundu.