Video Magazin Nursel Ergin: "Kanser olunca ben yeniden doğdum!" | Video
Nursel Ergin:

Nursel Ergin: "Kanser olunca ben yeniden doğdum!" | Video

31.03.2025 | 09:22

Bir süredir kanserle savaşan Nursel Ergin, A Para ekranlarında katıldığı programda hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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