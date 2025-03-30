Mehmet Ali Erbil'den bayram paylaşımı! "Benim de güzellerimle..." | Video
67 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabında hayranları ile sık sık iletişime geçiyor. Son olarak Ramazan Bayramı için paylaşım yapan ünlü isim, 'güzellerim' dediği ikiliyle bakın nasıl poz verdi...
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