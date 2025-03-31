Hayatını kaybeden Volkan Konak, geçen ay doğum gününü böyle kutlamıştı | Video

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayram için çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı. Kalp masajı uygulandıktan sonra hemen Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşındaki Volkan Konak, geçtiğimiz ay dostlarının düzenlediği sürpriz doğum günü partisindeki mutlu anlarını sevenleriyle paylaşmıştı. İşte o anlar...