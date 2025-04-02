Video Magazin Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video
Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video

Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video

02.04.2025 | 10:48

KKTC’de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak. Dün gece saatlerinde havayolu ile cenazesi memleketine getirilen Konak, kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti olan ceviz ağacının altına gömülecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video 02:53
Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video 02.04.2025 | 10:48
Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı | Video 03:52
Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı | Video 01.04.2025 | 14:41
Volkan Konak’ın ardından Bülent Ersoy’dan Sıra bende yorumu | Video 03:01
Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video 01.04.2025 | 13:39
Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek ailesince teslim alındı 06:02
Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek ailesince teslim alındı 31.03.2025 | 21:52
Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun | Video 00:54
Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! "Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun" | Video 31.03.2025 | 12:36
Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video 00:39
Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video 31.03.2025 | 09:36
Nursel Ergin: Kanser olunca ben yeniden doğdum! | Video 15:25
Nursel Ergin: "Kanser olunca ben yeniden doğdum!" | Video 31.03.2025 | 09:22
Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video 00:19
Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video 31.03.2025 | 08:58
Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video 01:36
Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video 31.03.2025 | 08:58
Hayatını kaybeden Volkan Konak, geçen ay doğum gününü böyle kutlamıştı | Video 00:29
Hayatını kaybeden Volkan Konak, geçen ay doğum gününü böyle kutlamıştı | Video 31.03.2025 | 08:40
Şarkıcı Volkan Konak’ın fenalaşıp yere düştüğü o anlar! 00:22
Şarkıcı Volkan Konak'ın fenalaşıp yere düştüğü o anlar! 31.03.2025 | 01:45
Mehmet Ali Erbil’den bayram paylaşımı! Benim de güzellerimle... | Video 00:13
Mehmet Ali Erbil'den bayram paylaşımı! "Benim de güzellerimle..." | Video 30.03.2025 | 15:58
Demet Akalın’ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video 00:24
Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video 28.03.2025 | 11:56
Evlat acısıyla sarsılmıştı! Safiye Soyman’dan yürek dağlayan paylaşım: Kavuştum çocuğuma... | Video 00:29
Evlat acısıyla sarsılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek dağlayan paylaşım: "Kavuştum çocuğuma..." | Video 27.03.2025 | 16:21
Kanser tedavisi gören Nursel Ergin’den müjdeli haber! Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı... | Video 00:17
Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den müjdeli haber! "Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı..." | Video 27.03.2025 | 10:13
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 00:34
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 25.03.2025 | 14:08
Filiz Akın’ın son paylaşımı yürekleri dağladı Her zaman böyle olalım... | Video 00:14
Filiz Akın'ın son paylaşımı yürekleri dağladı "Her zaman böyle olalım..." | Video 24.03.2025 | 09:11
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Ünlü yönetmen Osman Sınav’a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Zihnimizde derin izler bıraktı | Video 01:24
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: "Zihnimizde derin izler bıraktı" | Video 22.03.2025 | 15:03
Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Çok özel bir adamdı | Video 01:20
Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Çok özel bir adamdı" | Video 22.03.2025 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY