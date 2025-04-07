Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım | Video
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, eski kliplerinden bir bölüm paylaşarak "90'lı yıllarda biraz nostaljiye gidelim dedim. İlk sahneye çıktığım zaman..." açıklamasında bulundu. Safiye Soyman'ın gençlik yıllarındaki güzelliğine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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