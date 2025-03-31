Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayram için çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı. Kalp masajı uygulandıktan sonra hemen Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçının yakın dostları Sibel Can ve Hakan Altun hastaneye geldiklerinde gözyaşlarına boğuldular.
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