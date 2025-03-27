Evlat acısıyla sarsılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek dağlayan paylaşım: "Kavuştum çocuğuma..." | Video 27.03.2025 | 16:21 Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün mezarını ziyaret etti. Soyman, duygusal anlarını takipçileriyle paylaşarak oğlunun mezarındaki kedisinden bahsetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ünlü sanatçı paylaşımına, "Oğlumun mezarına ziyarete geldim, kavuştum çocuğuma. Bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz, ona hep sahip çıkmıştır Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin, Allah razı olsun" notunu düştü.