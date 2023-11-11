Ali ve Mercan kavuştu! Ali’nin duygusal evlenme teklifi
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 30. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali, çocukluk aşkı Mercan’a nezarette evlenme teklifi etti.
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