Başka Bir Gün 10. Bölüm FİNAL BÖLÜMÜ Fragmanı

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün, Perşembe akşamı final bölümüyle atv’de.