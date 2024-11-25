Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle!
Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle!

Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle!

25.11.2024 | 11:00

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sen yeni Canfeza'ya dayanabilir misin bilmiyorum?"

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

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