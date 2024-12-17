Bir Gece Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! “Boris, Raşit Komiser miymiş?” | Video
Bir Gece Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir. Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
00:44
Bir Gece Masalı 15. Bölüm | DİJİTALE ÖZEL GÖRÜNTÜ 09.12.2024 | 11:44
00:45
Bir Gece Masalı 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 02.12.2024 | 11:40
00:45
Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 25.11.2024 | 11:00
00:45
Bir Gece Masalı 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 12.11.2024 | 08:02
00:44
Bir Gece Masalı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 30.10.2024 | 10:16
00:45
Bir Gece Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2024 | 10:36
00:46
Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı izle! 25.10.2024 | 14:41
00:46
Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 23.10.2024 | 12:50
00:31
Bir Gece Masalı 8. Bölüm Yeni Tanıtımı yayınlandı | Video 21.10.2024 | 13:01