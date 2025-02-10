Bir Gece Masalı 21. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle atv ekranlarına geliyor.
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