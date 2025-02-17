Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 22. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video
Bir Gece Masalı 22. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video

Bir Gece Masalı 22. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video

17.02.2025 | 11:08

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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