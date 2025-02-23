Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme "Bugün babamın yarım bıraktığı işi tamamladım"
Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nın 23. Bölümüne, Mahir’in duygu yüklü konuşması damgasını vuracak.
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