Bir Gece Masalı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Selim, Raşit'in oğluymuş!" | Video
Bir Gece Masalı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
"Kimi çok seversen o senin imtihanındır."
Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir. Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir. Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder. Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.
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