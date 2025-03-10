Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 25. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video
Bir Gece Masalı 25. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video

Bir Gece Masalı 25. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video

10.03.2025 | 11:52

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.

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