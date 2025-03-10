Bir Gece Masalı 25. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video
Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Bir Gece Masalı 25. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video 10.03.2025 | 11:52
00:31
Bir Gece Masalı 25. Fragmanı yayınlandı! "Ben, o ölürse yaşayamam…" | Video 05.03.2025 | 14:02
00:46
00:31
Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı 24.02.2025 | 14:24
00:46
00:31
Bir Gece Masalı 23. Fragmanı yayınlandı! "Çıkarın beni buradan!" | Video 21.02.2025 | 13:11
00:46
Bir Gece Masalı 22. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video 17.02.2025 | 11:08
02:35
Rusya‘da Bir Gece Masalı Fırtınası! 12.02.2025 | 10:38
00:31
Bir Gece Masalı 21. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video 10.02.2025 | 15:40
00:46
Bir Gece Masalı 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mahir tutuklandım! | Video 29.01.2025 | 11:32
00:46
00:45
Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor! 13.01.2025 | 12:14