Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
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Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video 14.04.2025 | 12:42
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Bir Gece Masalı 26. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 17.03.2025 | 12:52
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Bir Gece Masalı 25. Fragmanı yayınlandı! "Ben, o ölürse yaşayamam…" | Video 05.03.2025 | 14:02
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Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı 24.02.2025 | 14:24
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Bir Gece Masalı 23. Fragmanı yayınlandı! "Çıkarın beni buradan!" | Video 21.02.2025 | 13:11
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Bir Gece Masalı 22. Bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video 17.02.2025 | 11:08