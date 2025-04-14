Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video
Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video

14.04.2025 | 12:42

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video 00:46
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