Bir Gece Masalı 5. Bölüm 2. Tanıtımı | Video
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.
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