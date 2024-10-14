Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! “Bu yüzük cennetten geldi.”💍
Bir Gece Masalı 7. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! “Bu yüzük cennetten geldi.”💍
Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır. Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.
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