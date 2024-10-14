Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! “Bu yüzük cennetten geldi.”💍 14.10.2024 | 11:45 Bir Gece Masalı 7. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! “Bu yüzük cennetten geldi.”💍 VİDEO DEVAM EDİYOR

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır. Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.