Bir Gece Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2024 | 10:36 tav Bir Gece Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! “Ne dilersen dile benden…” VİDEO DEVAM EDİYOR

Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.