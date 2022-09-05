Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünden ilk kareler! | Video

Bir Küçük Gün Işığı, bugün ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. ATV'nin merakla beklenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. Dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünden ilk kareler!