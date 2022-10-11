Bir Küçük Günışığı 7.bölüm fragmanı izle: "Bir adam bir kadın hakkında neden yalan söyler?

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda "Bir adam bir kadın hakkında neden yalan söyler? Ya sakladığı bir sır vardır, ya da çok seviyordur!" sözü damga vurdu. İşte Bir Küçük Günışığı 7.bölüm fragmanı ve detaylar