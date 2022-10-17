Bir Küçük Günışığı 7.bölüm fragmanı izle: "Ne olursa olsun bana dürüst olacaksın, söz ver!"

ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Günışığı 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamının fenomen dizisinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan "Ne olursa olsun bana dürüst olacaksın, söz ver!" sözü fragmana damga vuran söz oluyor. İşte Bir Küçük Günışığı 7.bölüm fragmanı