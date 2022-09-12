Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı izle: "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
00:50
00:50
01:05
00:30
05:54
Elif, Güneş'i yetiştirme yurduna bırakıyor: "Ben sana bakamam..." | Video 05.09.2022 | 22:47
02:26
02:50
Düğün günü ihanet! Elif, damadı gelini aldatırken yakalıyor! | Video 05.09.2022 | 22:20
02:39
00:55
00:51
ATV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!" sözü damga vuruyor. İşte Bir Küçük Günışığı 2.bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar…