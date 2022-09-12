Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı izle: "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!"

ATV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Bir Küçük Günışığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!" sözü damga vuruyor. İşte Bir Küçük Günışığı 2.bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar…