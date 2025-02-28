Video Can Borcu Can Borcu 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben Doğa'nın gerçek babası değilim!" | Video
Can Borcu 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Can Borcu 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben Doğa'nın gerçek babası değilim!" | Video

28.02.2025 | 11:52

Can Borcu 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.
Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?

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