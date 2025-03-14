Video Can Borcu Can Borcu 13. Fragmanı yayınlandı! “Kızımı görmeme engel olamayacaksın!" | Video
Can Borcu 13. Fragmanı yayınlandı! “Kızımı görmeme engel olamayacaksın!

Can Borcu 13. Fragmanı yayınlandı! “Kızımı görmeme engel olamayacaksın!" | Video

14.03.2025 | 10:37

Can Borcu 13. Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

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