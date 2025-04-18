Video Can Borcu Can Borcu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kim ihbar etmiş beni?" | Video
Can Borcu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Can Borcu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kim ihbar etmiş beni?" | Video

18.04.2025 | 11:11

Can Borcu 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir. Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir. Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar.

Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir. Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir. Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer.

Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.

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