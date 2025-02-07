Video Can Borcu Can Borcu 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O kadın çocuklarımıza acımaz!" | Video
Can Borcu 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Can Borcu 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O kadın çocuklarımıza acımaz!" | Video

07.02.2025 | 11:20

Can Borcu 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.


Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

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