Can Borcu'nda Bülent İnal’dan duygusal performans | Video
Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Can Borcu’nun bu hafta yayınlanan yeni bölümüne Bülent İnal’ın türkü söylediği sahne damgasını vurdu. Beğeniyle izlenen dizide Mehmet karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bülent İnal, “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” türküsünü usta yorumuyla seslendirdi.
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