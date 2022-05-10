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Destan 22.bölüm fragmanı izle: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" 10.05.2022 | 16:17
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Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
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Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video 20.04.2022 | 00:03
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"Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?" | Video 19.04.2022 | 22:29
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Mei Jin’in şeytani oyunu | Video 19.04.2022 | 22:01
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Destan 20. bölüm fragmanı... Destan'In yeni bölümünden ilk kareler | Video 15.04.2022 | 19:58
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Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video 12.04.2022 | 22:40
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Destan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Batuga'ya bir şey olmuş!" | Video 10.04.2022 | 10:04
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Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 08.04.2022 | 21:11
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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
ATV’nin sevilen yapımlarından Destan yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Salı akşamları ekrana gelen yapımın tanıtım fragmanına "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" sözü damga vuruyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar’ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor. İşte Destan 22.bölüm fragmanı ile yeni bölümden detaylar…