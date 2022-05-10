Destan 22.bölüm fragmanı izle: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!"

ATV’nin sevilen yapımlarından Destan yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Salı akşamları ekrana gelen yapımın tanıtım fragmanına "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" sözü damga vuruyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar’ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor. İşte Destan 22.bölüm fragmanı ile yeni bölümden detaylar…