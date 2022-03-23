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OTOMATİK OYNAT
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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video 23.03.2022 | 00:03
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Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video 22.03.2022 | 23:01
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Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video 22.03.2022 | 21:50
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Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
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Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi ‘Destan’a damga vurdu | Video 09.03.2022 | 00:26
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Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı | Video 08.03.2022 | 21:44
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Destan 14. bölüm 2. fragmanı | Video 05.03.2022 | 20:52
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Destan 14. Bölüm Fragmanı "Tahtımı kim tehdit eder" | Video 02.03.2022 | 08:58
ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Destan, bugün 16. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Destan'ın yayınlanan 16. bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. Diziye damga vuran sahnede Akkız Batuga’yı ölümden kurtardı. İşte ayrıntılar!