Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video

ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Destan, bugün 16. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Destan'ın yayınlanan 16. bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. Diziye damga vuran sahnede Akkız Batuga’yı ölümden kurtardı. İşte ayrıntılar!