‘Destan’ın yeni bölümünde büyük sürpriz! Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki altıncı bölümüyle de çok konuşuldu. ‘Destan’ın altıncı bölümünde, Batuga’nın çabaları sayesinde Alpagu Han’ın dikkatini çekmeyi başaran Akkız, Balamir’in hamlesi sayesinde yeniden şüpheli duruma düşse de bu durumdan kurtulmayı başardı.