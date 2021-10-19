EDHO yeni sezon beklenirken akıllarda kalan sahne... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları, EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt ararken akıllarda kalan sahnelerle diziye dair özlemini gideriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken geçtiğimiz sezon Hızır'ın veda sahnesi akıllara kazınmıştı. İşte, EDHO yeni bölümü öncesi geçtiğimiz sezon hafızalara kazınan o sahne...