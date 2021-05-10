Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Yeni Bölüm (11 Mayıs 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! Sana sıkmaya gelmişler!

atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı... ''Hedefte sen varsın... Sana sıkmaya gelmişler''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Bölüm'de neler olacak?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

İlyas gözünü karartıyor!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

(Yeni bölüm)

"Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!"

Yayın Tarihi : 11 Mayıs 2021 / Salı

Yayın Saati : 20.30

Yapım : atv

Yönetmen : Onur Tan

Senaryo : Bahadır Özdener

Oyuncular : Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman)