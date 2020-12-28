Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm (29 Aralık 2020 Salı) Hain ortaya çıktı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm (29 Aralık 2020 Salı) Hain ortaya çıktı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm (29 Aralık 2020 Salı) Hain ortaya çıktı | Video
28.12.2020 | 10:03

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atv'nin rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 178. Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

﻿İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin infazında yakalamak ister. Tipi'yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesi için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin infazında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındaki silahını sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

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