Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! (20 Nisan 2021 Salı)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! (20 Nisan 2021 Salı)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! (20 Nisan 2021 Salı)
19.04.2021 | 10:37

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 20 Nisan 2021 Salı 00:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! (20 Nisan 2021 Salı) 19.04.2021 | 10:37
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atv'nin rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak olan 191. Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Hepinizi tek tek öldüreceğim!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 191. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

(Yeni bölüm)

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