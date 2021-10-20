Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon öncesi akıllara kazınan sahne!

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Haziran ayında sezona ara veren aksiyon dolu yapımın geçmiş sezonlarında izleyenlerini ekran başına kilitleyen sahneleri ile sevenleri adeta özlem gideriyor. Öte yandan yapımın sıkı takipçileri şimdilerde “EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi henüz yeni sezon fragmanını yayımlamadı. Kısa süre içerisinde ekranlara geri dönmesi bekleniyor.