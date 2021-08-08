ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.08.2021 | 12:01
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Seksenler Yaz 4. Bölüm (495. Bölüm) Fragmanı yayınlandı | Video 12.07.2021 | 16:20
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Baş Belası 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 04.07.2021 | 14:57
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Menajerimi Ara 44. Bölüm Fragmanı yayınlandı 04.07.2021 | 14:57
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Kahraman Babam 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 28.06.2021 | 16:48
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Maraşlı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.06.2021 | 11:28
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Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 24.06.2021 | 10:16
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Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 23.06.2021 | 16:09
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Bir anne - kız hikayesi... Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk bölümüyle pazar günü izleyiciyle buluşuyor.
Bir anne - kız hikayesi... Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk bölümüyle pazar günü izleyiciyle buluşuyor.