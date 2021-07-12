Video Fragman atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı başlıyor! İkimizin Sırrı'nda Aras Aydın'dan özel şarkı 'Geceler Düşman'

atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı başlıyor! İkimizin Sırrı'nda Aras Aydın'dan özel şarkı 'Geceler Düşman'

atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı başlıyor! İkimizin Sırrı'nda Aras Aydın'dan özel şarkı 'Geceler Düşman'
12.07.2021 | 12:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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İkimizin Sırrı İkimizin Sırrı yakında atv'de "Çocuk olan bendim anne, benim ihtiyacım vardı sana ama sen yoktun"

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Bir anne-kız hikayesi

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

ARAS AYDIN'DAN 'İKİMİZİN SIRRI'NA ÖZEL ŞARKI

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizinin yayınlanan yeni tanıtımda seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Başrol oyuncularından Aras Aydın, ilk bölüm için özel olarak söylediği şarkı ilk kez bu tanıtımda duyuluyor.

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü büyük merakla beklenen İkimizin Sırrı'nın yayınlanan yeni tanıtımında Aras Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği; 'Geceler Düşman' şarkısı izleyenleri fazlasıyla etkiledi. Genç oyuncunun beğenilen sesi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu. Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği parçanın, özel bir klip ile birlikte ekrana geleceği öğrenildi.

"Çocuk olan bendim anne, benim ihtiyacım vardı sana ama sen yoktun"

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

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