Camdaki Kız bu akşam başlıyor! İşte Camdaki Kız 1. Bölüm 3. Fragmanı | Video

Camdaki Kız 1. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor!