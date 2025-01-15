Kardelenler'in 3. Tanıtımı yayınlandı! | Video
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler'in 3. Tanıtımı yayınlandı.
Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…
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