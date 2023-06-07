Video Fragman MasterChef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı! "Somer Şef neden yok?" merak konusu oldu | Video
MasterChef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı!

MasterChef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı! "Somer Şef neden yok?" merak konusu oldu | Video

07.06.2023 | 09:45

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

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