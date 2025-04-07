Müge Anlı ile "Güven Bana" yakında ATV'de | Video
Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Müge Anlı ile "Güven Bana" yakında ATV'de | Video 07.04.2025 | 16:08
00:31
"Nursel ile Mutfak Bahane" ATV'de başlıyor | Video 02.03.2025 | 13:37
00:31
'Nursel ile Mutfak Bahane' Pazartesi atv'de başlıyor! | Video 27.02.2025 | 10:46
00:45
ATV’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım 27.01.2025 | 10:49
01:01
00:48
Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video 23.01.2025 | 11:46
01:15
'Başka Bir Gün' yakında atv'de! | Video 17.01.2025 | 09:13
00:46
Kardelenler'in 3. Tanıtımı yayınlandı! | Video 15.01.2025 | 14:19
00:59
01:41
01:03
"Zembilli" ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv’de | Video 25.12.2024 | 11:15
01:59
Sezen Aksu’nun "Uzak Şehir’e yazdığı ağıt ağlattı | Video 14.11.2024 | 11:10
00:45
Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2024 | 11:46
00:45
Karadut 2. Bölüm 3. Fragman yayınlandı izle 01.10.2024 | 11:16
02:21
Kayıp Kamyon İlk Fragman | 18 Ekim'de Sinemalarda! 27.09.2024 | 15:14
00:50
Kim Milyoner Olmak İster 1106. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2024 | 11:19
01:02
Kör Nokta ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! Yeni sezonda atv de! | Video 29.08.2024 | 11:13
01:20
Alan 11. Bölüm Fragmanı yayınladı | Video 20.08.2024 | 13:40
01:20
Alan 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 13.08.2024 | 12:54
01:18
Alan 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video 31.07.2024 | 11:39