ABD'nin Afganistan'daki 7 milyar dolarlık askeri teçhizatı kime kalacak? '77 Bin Ton'

ABD, 11 Eylül 2001’deki İkiz Kule saldırılarından sonra işgal ettiği Afganistan’dan 31 Ağustos’ta çekiliyor. 19 yıl 6 aylık Afganistan işgali, ABD’nin en uzun süren savaşı oldu. Washington yönetimi şimdiye kadar Afganistan savaşına 2 trilyon dolar harcadı. Bu masrafların yüzde 60’ı askeri eğitimler, yakıtlar, zırhlı araçlar ve askeri üsler oldu. ABD şimdi çekiliyor. Arkasında ise binlerce tonluk askeri teçhizattan oluşan hurda yığını bırakıyor. Tahminlere göre ABD’ye geri götürülmesi daha masraflı olduğu için Afganistan’da 7 milyar dolarlık askeri teçhizat bırakılacak.