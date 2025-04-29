Başkan Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Roma’da resmi törenle karşılandı.
MELONİ İLE İKİLİ GÖRÜŞME
Resmi karşılama töreninin son kısmında Meloni ile birlikte basına tokalaşarak poz veren Erdoğan, daha sonra Meloni ile ikili görüşmeye geçti. Erdoğan'ın, Meloni görüşmesinin ardından İtalyan lider ile birlikte Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması ve güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına yönelik Türkiye-İtalya hükümetlerarası zirvesine başkanlık etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında iki ülke çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik anlaşmaların da imzalanacağı zirvenin ardından İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Türkiye'nin Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının işbirliğiyle ve iş dünyasının katılımıyla Parco dei Principi Oteli'nde bir iş forumu düzenlenecek.
ERDOĞAN İTALYAN MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İtalya temasları çerçevesinde ayrıca Quirinal Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Temaslar çerçevesinde iki ülke arasında 2024 yılında 32 milyar euroya ulaşan ticaret hacmi ve özellikle İtalyan Leonardo firması ile Türk Baykar şirketi arasında imzalanan ortaklık anlaşması ile pekiştirilen askeri işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.
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